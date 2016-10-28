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Lens sağda Sow solda

Karabük maçında 4-2-3-1 siteminde devam edilecek. Ancak İsmail Köybaşı’nın yerine Sow oynayacak. Lens ise yine sağda görev yapacak.

Lens sağda Sow solda
Fenerbahçe'nin Karabük maçının taktiği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sarı-Lacivertli takımın Konya maçında olduğu gibi 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkacağı ancak Konya maçındaki gibi defansif bir şekilde sahada olmayacağı belirtildi. İsmail Köybaşı'nın yerine Moussa Sow'un solda görev yapması beklenirken, Lens yine sağ kantatta görev yapacak. Bu şekilde Fenerbahçe daha güçlü bir ofansa sahip olacak. RVP'nin de yine Emenike'nin hemen arkasında 10 numaralı pozisyonda olacağı gelen haberler arasında.
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