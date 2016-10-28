Kjaer: Eski formuma yaklaştım!

Kötü bir dönem geçirdiğini kabul eden SimonKjaer, "Geçen sezonkiperformansımı herkesbiliyor ve bu yüzdendaha kolay kıyaslamayapabiliyor. Ben de buformsuzluğun farkındayım. Amaeski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim.Bunu en iyiben hissederim" dedi. Sadece Fenerbahçe'de değil Danimarka MilliTakımı'ndaki performansı nedeniyle de eleştirildiğini söyleyen Kjaer,"Geleceğe bakıyorum. Yapacakçok işim var" diye konuştu.
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