  1. Fener’e Barça modeli
  2. Eskişehirspor’a çifte ceza verildi

Kjaer: Eski formuma yaklaştım!

Kjaer: Eski formuma yaklaştım!
Kötü bir dönem geçirdiğini kabul eden Simon Kjaer, "Geçen sezonki performansımı herkes biliyor ve bu yüzden daha kolay kıyaslama yapabiliyor. Ben de bu formsuzluğun farkındayım. Ama eski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim. Bunu en iyi ben hissederim" dedi. Sadece Fenerbahçe'de değil Danimarka Milli Takımı'ndaki performansı nedeniyle de eleştirildiğini söyleyen Kjaer, "Geleceğe bakıyorum. Yapacak çok işim var" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar