Kjaer: Eski formuma yaklaştım!

Kötü bir dönem geçirdiğini kabul eden Simon Kjaer, "Geçen sezonki performansımı herkes biliyor ve bu yüzden daha kolay kıyaslama yapabiliyor. Ben de bu formsuzluğun farkındayım. Ama eski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim. Bunu en iyi ben hissederim" dedi. Sadece Fenerbahçe'de değil Danimarka Milli Takımı'ndaki performansı nedeniyle de eleştirildiğini söyleyen Kjaer, "Geleceğe bakıyorum. Yapacak çok işim var" diye konuştu.