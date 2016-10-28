Kasımpaşa iki golle gruplara yükseldi

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı... Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor'u konuk eden Lacivert- Beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.



GOLLER İKİNCİ YARIDA

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Kasımpaşa, Herolind Shala'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bu kez sahneye Batuhan Altıntaş çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve maç 2-0 bitti.