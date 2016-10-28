Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!

Cimbom ilk çeyreğe iyi başlasada ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ezeli rakibine kaptırdı. Fenerbahçe 2. çeyrekte farkı açarak devreye 7 sayı avantajla girdi.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Kanarya, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçın sonlarında farkı daha da açarak mücadeleyi kazanmayı bildi ve Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Galatasaray Odeabank ise 4. maçlar geçilirken daha galibiyetle tanışamadı ve grubun sonuna demir attı.
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