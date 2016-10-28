  1. Kartal Başkent'te 'üzüldü'

Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!

THY Avrupa Ligi’nde son Euro Cup şampiyonu Odeabank, Abdi İpekçi’de son Avrupa Ligi finalisti ezeli rakibi ’yi ağırladı. Avrupa Ligi'ne 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, daha galibiyetle tanışamayan Galatasaray'ı 103-87 mağlup etti.

F.Bahçe, G.Sarayı Avrupada devirdi

Cimbom ilk çeyreğe iyi başlasada ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ezeli rakibine kaptırdı. 2. çeyrekte farkı açarak devreye 7 sayı avantajla girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Kanarya, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçın sonlarında farkı daha da açarak mücadeleyi kazanmayı bildi ve Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Odeabank ise 4. maçlar geçilirken daha galibiyetle tanışamadı ve grubun sonuna demir attı.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 21:57
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