Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!

Cimbom ilk çeyreğe iyi başlasada ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ezeli rakibine kaptırdı. Fenerbahçe 2. çeyrekte farkı açarak devreye 7 sayı avantajla girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Kanarya, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçın sonlarında farkı daha da açarak mücadeleyi kazanmayı bildi ve Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Galatasaray Odeabank ise 4. maçlar geçilirken daha galibiyetle tanışamadı ve grubun sonuna demir attı.