  1. Solda daha iyiyim karar hocanın

Kadro bilmece gibi!

Adana maçı öncesinde stoper, sağ bek, orta alan ve kanatta kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor

Kadro bilmece gibi!
Ligde yarın Adana deplasmanına çıkacak Galatasaray'da 11 belirsizliği yaşanıyor. Riekerink sağ bekte, defansın ortasında, ön liberoda ve kanatta kimin oynayacağına henüz karar veremedi. Dersim önünde Serdar ve De Jong'un performansı Riekerink'in kafasını karıştırdı.
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