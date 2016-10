Her şey tamam son vuruş eksik

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Adanaspor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Jan Olde Riekerink'in sözleri: "Adana'ya kazanmak için gideceğiz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Takımımızda kalite anlamda çok yüksek oyuncumuz var. Şu zamana kadar bence iyi bir işe çıkardık. Önemli olan takımın dengesi. Şimdi seçimler zorlaşıyor, sakatlıktan dönenler var. Bütün oyuncularımız fit durumda. Serdar Aziz'in kupadaki performansından memnunum. Kalitesini ve hırsını 20 dakikada gösterdi. Savunma için her hafta müthiş bir mücadele var. 5 tane oyuncumuz var. Bu savaş devam edecek. Serdar'ın kupa maçında elinden geleni en iyi şekilde yaptığını düşünmüyorum."



TOP BİZDEYKEN RAKİPLERİMİZ GERİLİYOR!

"Hiçbir oyuncum bana hayal kırıklığı yaşatmadı. İniş çıkışlar olabilir ama hayal kırıklığı kesinlikle yaşamadım. Son bölgede bitiricilik konusunda daha iyi olmalıyız. Sürekli analizler yapıyor ve durumu masaya yatırıyoruz. Her hocanın kendine özgü mantalitesi var. Biz oynadığımız ve top bizde kaldığı sürece rakipler geriliyor. Ofansif futbolu seviyorum ve bunu uyguladığımızı düşünüyorum."







BİZE GELEN TRANSFER TEKLİFİ YOK

Transfer spekülasyonlarını yanıtlayan Riekerink, "Transfere gelince, yönetimle hep konuşuyoruz. Scoutlarla görüşüyoruz. Şu anda net bir çalışmamız yok Chedjou ve Sneijder'e bir teklif geldiğini duymadım" diye konuştu.



SNEİJDER ADANA'DA KADRODA OLACAK

Riekerink sakatlığı tartışma konusu olan Sneijder'le ilgili bilgi verdi... Hollandalı hoca, "Adanaspor maçı Sneijder'in ilk 18'de olması için büyük bir şans olacaktır. Sneijder ve Podolski'den çok memnunum. Onları sahaya çıkarmamızın nedeni bireysel kalitelerini ortaya koymalı. Sneijder'in sahada olması belki de çok çalışan birinin performansından bile daha önemli" dedi.



BEŞİKTAŞ DEVAM EDECEK FENERBAHÇE DÜZELECEK

Teknik direktör Riekerink, "Türkiye Ligi'nde mücadele gücü çok yüksek. Fiziksel seviyeler çok yüksek. Diğer liglerde 5-6 fark alıyor ama Türkiye'de beraberlik ya da 1-2 fark" dedi. Başarılı hoca, "Şampiyonluk yolunda, Başakşehir tebriği hak ediyor. Beşiktaş böyle devam edecektir. Fenerbahçe geri dönüş yapacak, bunu daha önce de söyledim" ifadesini kullandı.