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Hedefte Serdar ile Nuri var!

, “Gündemimizde Serdar Taşçı ile Nuri Şahin var” diye konuştu

Hedefte Serdar ile Nuri var!
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu, "Devre arası 1-2 mevkiye takviyemiz olacak? Bu bölgeler sağ kanat ve gol yolları. Nuri Şahin ile Serdar Taşçı gündemimizde. Son kararı Ersun hoca verecek" dedi
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