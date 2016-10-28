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Göztepe’den 3 gollü tur

Göztepe’den 3 gollü tur
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük 3-0 mağlup etti ve gruplara kaldı. Golleri Umut, Segbefia ve George kaydetti.
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