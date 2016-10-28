Göztepe’den 3 gollü tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve gruplara kaldı. Golleri Umut, Segbefia ve George kaydetti.