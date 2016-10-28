Golcüler görev başında

Beşiktaş Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 3 puandan başka birşey düşünmüyor. Şenol Güneş'in Napoli maçı öncesi puan kaybına uğramak istemediği ve bu nedenle Aboubakar ve Cenk Tosun'a aynı anda ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. Antalyaspor önünde de iki oyuncuyu ilk 11'de oynatan Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında Talisca'yı ve Quaresma'yı da forvete yakın oynatmayı planladığı ortaya çıktı. Gençlerbirliği'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu oyuncularına üstüne basa basa anlatan tecrübeli hocanın, "Özellikle ilk yarım saatte rakibe baskı kurarak skor üstünlüğünü yakalamamız gerekiyor. Bunu yaparsak G.Birliği'nin direci kırılır" dediği öğrenildi.



SAVUNMA OYUNCULARINA UYARI YAPTI

Gençlerbirliği'nin Galatasaray ile 2 hafta önce oynadığı maçı futbolcularıyla birlikte izleyen Şenol Güneş rakibin zaaflarını ve iyi yönlerini futbolcularına tek tek anlattı. G.Birliği'nin hücuma çok hızlı çıkan bir takım olduğunu tespit eden Güneş savunma oyuncularını uyararak, "Rakip atağa kalktığı zaman çok dikkatli olun. Kademe hatası istemiyorum" ifadesini kullandı.



KARTAL BAŞKENT'TE 4'TE 4 PEŞİNDE

Beşiktaş zorlu sınavda... Ligde son 3 maçı kazanan Kartal, Başkent'te ligin güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak. Siyah- Beyazlı takımda haf ta içinde ameliyat olan Caner Erkin ile Oğuzhan ve Gökhan İnler bugünkü maçta forma giymeyecek.



DEFANS HATTI GÜVEN VERİYOR

Beşiktaş, başarılı savunma performansıyla dikkati çekiyor. Defansta son 7 sezonun en başarılı performansını gösteren Siyah-Beyazlılar bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol yedi. Sezonun ilk 3 maçında 4 gol yiyen Kartal, sonraki 5 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü. Bu periyotta Galatasaray'ın 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, 4 karşılaşmada iyi savunma yaparak gole izin vermedi. Beşiktaş, son 3 maçta ise gol yemedi.