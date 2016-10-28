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Gençlerbirliği - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Ankara’da G.Birliği’ne konuk oluyor

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ligde son 3 maçını kazanan ve averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisi karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karşılaşma saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Bu sezon yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş; 18 gol atıp, 6 gol yedi.

DEPLASMANDA 4'TE 4 YAPTI
Son sezonlarda dış sahada başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, 2016- 2017'de de bu performansını sürdürüyor. Bu sezon 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyahbeyazlılar, 10 puan topladı. Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha mücadelesini ise kazanmayı bildi. Akhisar'ı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Rize ve Kayseri maçlarını ise 1-0'lık skorlarla kazandı.



STAT: Ankara 19 Mayıs
SAAT: 20.00
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Tolgay, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk Tosun.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Palitsevich, Uğur, Landel, Selçuk, Aydın, Serdar Gürler, İrfan Can, Vedat Muriqi
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 19:06
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