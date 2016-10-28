Fener’e Barça modeli

Fenerbahçe'nin son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından "İlk seçimde Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı koymayı düşünüyorum" açıklamasıyla bir anda kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Sarı-Lacivertli kulübün eski asbaşkanı Ali Koç, başkanlık döneminde yapmayı düşündüklerini şimdiden planlamaya başladı bile. Ali Koç'un, Koç şirketler grubu içinde yer alan Beko'nun sponsoru olduğu dünya devi Barcelona'nın yönetim yapısı ve çalışma mekanizması hakkında inceleme çalışması başlattığı Barcelona'daki sistemi Fenerbahçe'ye taşımayı planladığı belirtiliyor. Ali Koç'un ayrıca takım ve yönetim organizasyonunda uzman kişileri de İstanbul'a getirterek kendileriyle görüş alışverişi yaptığı öğrenildi.



FUTBOLUN DUAYENLERİNİ İSTANBUL'A GETİRTTİ

Ali Koç'un, Arsenal, Liverpool ve Tottenham kulüplerinde futbol direktörlüğü görevinde bulunan Damien Comolli ile, Premier Lig'in kurucularından olan ve aynı zamanda Arsenal'de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan David Dein'i 1907 Fenerbahçeliler Derneği bünyesinde İstanbul'a getirterek kendisinden bilgi aldığı ifade edildi. Ali Koç'un vizyon olarak büyük düşündüğü belirtiliyor.