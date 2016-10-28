Bogdanovic ucuz yırttı en fazla 3 hafta!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 1.98 boyundaki Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic, çarşamba gecesi Ülker Arena'de Zalgiris Kaunas'a karşı oynanan THY Avrupa Ligi 3. hafta maçının 3. periyodunda ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bogdanovic'in dün çekilen MR'ında yartık ya da bağ kopuğu bulgusuna rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Sırp basketbolcunun 2 ya da 3 hafta takımından uzak kalacağı ifade edildi.