Bir darbe de Aydın'dan

Süper Lig'de henüz galibiyeti olmayan ve son sırada yer alan Antalyaspor bir darbe de Ziraat Türkiye Kupası'nda yedi... Kırmızı-Beyazlılar, 2. Lig ekibi Aydınspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etiti... Karşılaşmanın 13. dakikasında Aydınspor öne geçti. Ani gelişen Aydınspor atağında topla rakiplerini geçtikten sonra ceza alanına giren Mustafa Tahir Babaoğlu, savunma oyuncularına rağmen attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 26. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Nezir'in vuruşu yandan auta gitti.



ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ

57. dakikada Jevtovic'in verdiği pasla ceza alanı hemen dışında topla buluşan Atakan'ın sert vuruşunda top, yandan dışarı çıktı. 74. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Makoun'un sert vuruşunda top yandan dışarı gitti. Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Aydınspor gruplara kaldı.