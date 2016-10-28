Amasya tarih yazdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun en büyük sürprizine Yeni Amasyaspor imzasını attı... Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar, evinde konuk ettiği TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 1-0 yenerek gruplara kaldı. Maç bitiminde statta çok büyük bir coşku yaşandı... Karşılıklı ataklarla geçen ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın bitimine saniyeler kala Denizlisporlu Alperen gole giden topa eliyle dokundu ve Yeni Amasya penaltı kazandı. Topun gerisine geçen David Simbo 1-0'lık galibiyeti getirdi.