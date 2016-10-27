Yönetim istediği zaman seve seve imzalarım

Tosic, Beşiktaş Yönetimi çağırdığı an imza atmaya hazır olduğuun söyledi. Sırp futbolcu, “Takımda kalmak benim için çok büyük onuor lur. Benimle masaya oturduklarında seve seve imzalarım” ifadesini kullandı.
Bu sezon gösterdiği performansla Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına giren Tosic yönetime mesaj gönderdi. Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında yeni sözleşme teklif edeceği Sırp oyuncu, "Yönetim çağırdığı an imza atmaya hazırım. Takımda kalmak benim için çok büyük bir onur olur. Benimle masaya oturduklarında seve seve imzalarım. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Beşiktaş büyük bir camia ve burada oynamayı her futbolcu ister" ifadesini kullandı.
UYUMLU BİR TAKIMIZ Tosic bu sezon ligde yine şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını ifade ederek, "Yeter ki büyük sakatlıklar ve hakem hataları yaşanmasın. Biz hem ligde, hem de Avrupa'da emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Çok iyi ve uyumlu bir kadromuz var. Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk yaşamak benim için büyük bir mutluluk olur" ifadesini kullandı.
HOCAMDAN ŞANS VERMESİNİ BEKLİYORUM
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Atınç hocasından şans beklediğini söyledi. Atınç, "Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa hazırım. Bu rekabette beni de hesaba katmalılar" diye konuştu.
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