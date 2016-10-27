Ya Subotic ya Alvaro

Galatasaray devre arasında transferde nokta vuruşu yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Teknik Direktör Riekerink ile yaptığı değerlendirme sonrasında devre arasında Chedjou'yu göndererek Mönchengladbach'ta forma giyen Alvaro Dominquez ve Dortmund'da oynayan Neven Subotic'ten birini kadroya katmayı planlıyor. GalatasarayTransfer Komitesi Başkanı LeventNazifoğlu'nun Başkan Dursun Özbek ve Riekerink ile bir araya gelerek transferde izlenecek yol haritasını belirledikleri öğrenildi.
RIEKERINK'TEN ONAY VERDİ Chedjou'dan memnun olmayan bu üçlünün AlvaroDominquez ve Neven Subotic ismi üzerindedurduğu ve iki oyuncu için kulüpleriyle görüşmeninbaşlayacağı gelen bilgiler arasında.Riekerink' in iki futbolcuya da onay vererek,"Gerek Alvaro, gerekse Subotic beğendiğimisimler. Subotic 8 yıldır Dortmund'da oynuyor.Tecrübeli bir oyuncu ve takıma önemlikatkılar sağlar. Alvaro ise önce A.Madrid,sonra Mönchengladbach'ta oynadı. Bu nedenleona da hayır demem" dedi.
NAZİFOĞLU DEVREYE GİRECEK
Bu gelişmenin ardından Transfer Komitesi Başkanı Levent Nazifoğlu'nun Dortmund ve Mönchengladbach'lı yöneticilerle bir ön görüşme yapacağı ortaya çıktı. Bu görüşmenin ardından iki futbolcudan biri devre arasında kiralık ya da bonservisiyle G.Saray'a transfer edilecek.
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