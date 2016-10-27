Ya Subotic ya Alvaro

Galatasaray devre arasında transferde nokta vuruşu yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Teknik Direktör Riekerink ile yaptığı değerlendirme sonrasında devre arasında Chedjou'yu göndererek Mönchengladbach'ta forma giyen Alvaro Dominquez ve Dortmund'da oynayan Neven Subotic'ten birini kadroya katmayı planlıyor. Galatasaray Transfer Komitesi Başkanı Levent Nazifoğlu'nun Başkan Dursun Özbek ve Riekerink ile bir araya gelerek transferde izlenecek yol haritasını belirledikleri öğrenildi.



RIEKERINK'TEN ONAY VERDİ

Chedjou'dan memnun olmayan bu üçlünün Alvaro Dominquez ve Neven Subotic ismi üzerinde durduğu ve iki oyuncu için kulüpleriyle görüşmenin başlayacağı gelen bilgiler arasında. Riekerink' in iki futbolcuya da onay vererek, "Gerek Alvaro, gerekse Subotic beğendiğim isimler. Subotic 8 yıldır Dortmund'da oynuyor. Tecrübeli bir oyuncu ve takıma önemli katkılar sağlar. Alvaro ise önce A.Madrid, sonra Mönchengladbach'ta oynadı. Bu nedenle ona da hayır demem" dedi.



NAZİFOĞLU DEVREYE GİRECEK

Bu gelişmenin ardından Transfer Komitesi Başkanı Levent Nazifoğlu'nun Dortmund ve Mönchengladbach'lı yöneticilerle bir ön görüşme yapacağı ortaya çıktı. Bu görüşmenin ardından iki futbolcudan biri devre arasında kiralık ya da bonservisiyle G.Saray'a transfer edilecek.