Wolfsburg’da mutluyum Beşiktaş’a dönmeyeceğim

Beşiktaş'ta 1 sezon oynadıktan sonra Alman kulüplerinden Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, Siyah-Beyazlı takıma döneceği iddialarını yalanladı. Gomez, "Türkiye'deki insanlar, özellikle de Beşiktaş geçen yıl kuşkusuz olarak benim kalbimde ciddi bir yer edindi. Kararımın yüzde yüz arkasındayım. Burada mutluyum ve hedefil Wolfsburg'da başarılı sonuçlara imza atmak. Şu anda başka birşey düşünmüyorum" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKAR
Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki durumunu da yakından takip ettiğini dile getiren Gomez, "Beşiktaş kazandıkça ben de çok mutlu oluyorum. Özellikle Avrupa'da çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Beşiktaş'ın gruptan çıkacağına inanıyorum. Fikstür avantajı da var" ifadesini kullandı.
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