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Topal ailesinden örnek davranış

Topal ailesinden örnek davranış
Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, Çocuk Romatoloji Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun 'İyilik Ağacı' adlı müzikli çocuk oyununa ev sahipliği yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur yaptığı konuşmada, Topal çiftine teşekkürlerini iletti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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