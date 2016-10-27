Takıma 2011 ruhu geldi

Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, takımda çok olumlu bir havanın olduğunu belirterek, "Bu hava bize 2010-11 sezonunu hatırlatıyor. O ruh var diyebilirim. Ama zamana ihtiyacımız olacak" dedi.



ÖNÜMÜZDE DURAMAZLAR

Arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu söyleyen milli kaleci, "Galatasaray maçındaki karakteri ortaya koymaya devam edersek önümüzde kimse duramaz" ifadesini de kullandı.



