  1. Trabzon turu uzattı!
  2. Sneijder’de sakatlık şüphesi

Takıma 2011 ruhu geldi

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, “Galatasaray galibiyeti takıma yeniden 2010-2011 ruhunu getirdi” dedi.

Takıma 2011 ruhu geldi
Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, takımda çok olumlu bir havanın olduğunu belirterek, "Bu hava bize 2010-11 sezonunu hatırlatıyor. O ruh var diyebilirim. Ama zamana ihtiyacımız olacak" dedi.

ÖNÜMÜZDE DURAMAZLAR
Arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu söyleyen milli kaleci, "Galatasaray maçındaki karakteri ortaya koymaya devam edersek önümüzde kimse duramaz" ifadesini de kullandı.
Etiketler:
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar