Sneijder’de sakatlık şüphesi

Sakatlığının ardından Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan ancak Galatasaray formasıyla belki de en kötü performansını sergileyen WesleySneijder'in sakatlığının tam olarak geçmediği iddia adiliyor. Kulüp doktorlarıyla görüşen teknik direktör JanOlde Riekerink, Hollandalı yıldızın sakatlığının yeriden gözden geçirilmesini istedi. Wesley Sneijder'in cumartesi günü Adanaspor deplasmanında forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin ardıdan kesinlik kazanacak.
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