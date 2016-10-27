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’de sakatlık şüphesi

Hollandalı yıldızın performansındaki düşüş üzerine doktorlar harekete geçti.

Sneijder’de sakatlık şüphesi
Sakatlığının ardından Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan ancak Galatasaray formasıyla belki de en kötü performansını sergileyen Wesley Sneijder'in sakatlığının tam olarak geçmediği iddia adiliyor. Kulüp doktorlarıyla görüşen teknik direktör Jan Olde Riekerink, Hollandalı yıldızın sakatlığının yeriden gözden geçirilmesini istedi. Wesley Sneijder'in cumartesi günü Adanaspor deplasmanında forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin ardıdan kesinlik kazanacak.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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