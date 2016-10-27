  1. Riekerink Hamzaoğlu’nu geçemedi!
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sınavı geçemedi

Sinan Gümüş sınavı geçemedi
Denizlispor maçında ilk 11'de şans bulan bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Uzun bir aradan sonra ilk onbirde forma giyen ve bu şansı değerlendiremeyen Sinan'a maçtan sonra taraftarlar sosyal medya üzerinden destek verdi. Karşılaşma sonrası Riekerink de Sinan'a, "Senden çok şeyler bekliyorum" diyerek sahip çıktı ama, "Daha mücadeleci olmalısın" ifadelerini kullandılar.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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