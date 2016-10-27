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Şanlıurfa çok rahat: 2-0

Sarı-Yeşilliler, 44. dakikada 10 kişi kalan Tepecik’i 2-0 yenerek gruplara kaldı. Şanlıurfa’nın gollerini Muhammet ve Fevzi attı...

Şanlıurfa çok rahat: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Büyükçekmece Tepecikspor, kendi evinde Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Şanlıurfaspor 2-0 kazanarak gruplara kaldı. TFF 1 Lig'de mücadele eden konuk ekibin gollerini 19. dakikada Muhammet ve 90. dakikada Fevzi kaydetti. Tepecikspor'da İzzet, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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