Şanlıurfa çok rahat: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Büyükçekmece Tepecikspor, kendi evinde Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Şanlıurfaspor 2-0 kazanarak gruplara kaldı. TFF 1 Lig'de mücadele eden konuk ekibin gollerini 19. dakikada Muhammet ve 90. dakikada Fevzi kaydetti. Tepecikspor'da İzzet, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.