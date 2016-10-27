Rıza Çalımbay’dan Hilmi Öksüz’e dava

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa Kulübü Başkanvekili Hilmi Öksüz'e kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açacağını söyledi. Öksüz'ün, "Biz deyken kendisini Antalyaspor'a pazarlıyordu" açıklamasına çok üzüldüğünü ifade eden Çalımbay, "Bu açıklamalar nedeniyle yasal yollara başvuracağım. Karar aldım avukatlarımızla birlikte dava açacağız" ifadesini kullandı.