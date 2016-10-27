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Hamzaoğlu’nu geçemedi!

Riekerink Hamzaoğlu’nu geçemedi!
Riekerink ligdeki ilk 8 hafta performansı kıyaslandığında Hamzaoğlu'nun averajla gerisinde kaldı. Riekerink, 8 haftada 17 puan topladı +7 averaja sahip. Hamzaoğlu'nun G.Saray'ı, Avrupa maçı da oynamış, 17 puan toplayarak ve +9 averaj elde etmişti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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