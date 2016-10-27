NBA’de Cleveland galibiyetle başladı

NBA' de son şampiyon Cleveland, New York Knicks'i 117-88'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı. Evsahibi takımda Kyrie Irving 29 sayı, 4 asist, Kevin Love 23 sayı, 12 ribaunt ve Lebron James 19 sayı, 14 asist ve 11 ribauntla galibiyetin mimarlarından oldu. Knicks'te ise Carmelo Anthony 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.