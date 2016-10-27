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’den kötü haber geldi

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusunun ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi

Kenan Sipahi’den kötü haber geldi
Beşiktaş Sompo Japan'ın milli basketbolcusu Kenan Sipahi'nin ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi. Partizan maçının hazırlıkları sırasında sol ayak bileğini burkan Kenan Sipahi'nin Acıbadem Sports'ta yapılan kontrolleri sırasında bağ yırtığı tespit edilen başarılı oyuncu 'nin tedavisine başlandığı açıklandı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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