Kenan Koçaklı Sandhausen de Freiburg’u devirdi

Almanya Kupası'nda İsmail Atalan'ın dışında bir Türk teknik adam daha önemli bir başarıya imzasını attı. Kenan Koçak'ın çalıştırdığı 2. Lig takımı Sandhausen, deplasmanda Freiburg'u kupanın dışına itmeyi başardı. 3-3 biten maçın sonunda Bundesliga ekibi Freiburg'u penaltılarla yenen Sandhausen tur atladı. 35 yaşındaki Koçak'la ilgili de Alman basını övgü dolu ifadeler kullandı.