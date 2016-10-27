Herkes topun arkasına geçsin!

Önceki hafta Alanya karşısında sergilenen kötü futbolun yanında hatlar arasındaki mesafenin çok fazla olması Fenerbahçe'de bazı şeylerin değişmesine neden oldu! Konya maçında top rakipteyken topun arkasına geçen Sarı-Lacivertli futbolcular bu anlayış sayesinde daha kompakt bir görüntü çizdi. Hollandalı teknik adamın top rakipteyken topun arkasına geçilmesini istediği ve bundan sonraki maçlarda bunu uygulatacağı belirtildi. Kocaman dönemindeki sistem de buydu.