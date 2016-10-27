TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'a FIFA tarafından 12 puan silme cezası verildi.

Cezadan önce 10 puanı bulunan Elazığspor -2 puana inerek son sırada yer aldı.

Zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle FIFA''lık olan Elazığspor'da büyük bir şok yaşandı.

6 Puan Serdar Gürler, 6 puan Fabio Bilica!

Uzun süredir bordo beyazlı kulübü takipte olan FIFA'nın verdiği bu cezanın gerekçeleri ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'ya ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterildi.

Dolayısıyla FIFA, 6 puan Serdar Gürler dosyası, 6 puan da Fabio Bilica'nın alacakları yüzünden toplam 12 puan silinmesi kararını verdi.

TFF 1. Lig'de 8. hafta sonunda 10 puanla 11.sırada yer alan Elazığspor puanın silinmesinin ardından -2 puanla son sırada yer aldı. FIFA ayrıca Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun da 3 puanlarının silinmesine karar vermişti.