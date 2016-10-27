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FIFA'dan Türk takımına tarihi !

TFF 1. Lig ekiplerinden 'a FIFA tarafından 12 puan silme sı verildi.

FIFAdan Türk takımına tarihi ceza!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'a FIFA tarafından 12 puan silme sı verildi.

Cezadan önce 10 puanı bulunan Elazığspor -2 puana inerek son sırada yer aldı.

Zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle FIFA''lık olan Elazığspor'da büyük bir şok yaşandı.

6 Puan Serdar Gürler, 6 puan Fabio Bilica!

Uzun süredir bordo beyazlı kulübü takipte olan FIFA'nın verdiği bu cezanın gerekçeleri ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'ya ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterildi.

Dolayısıyla FIFA, 6 puan Serdar Gürler dosyası, 6 puan da Fabio Bilica'nın alacakları yüzünden toplam 12 puan silinmesi kararını verdi.

TFF 1. Lig'de 8. hafta sonunda 10 puanla 11.sırada yer alan Elazığspor puanın silinmesinin ardından -2 puanla son sırada yer aldı. FIFA ayrıca Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun da 3 puanlarının silinmesine karar vermişti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 18:51
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