Fener’e fark attılar

Spordaki rekabet internete de sıçradı. Sosyal medyada kıran kırana takipçi rekabetine giren futbol kulüpleri arasında Galatasaray Türkiye'nin en çok takip edilen kulübü oldu. Galatasaray, Facebook'ta 13 milyonu aşkın, Twitter'da 7 milyona yaklaşan ve İnstagram'daki yaklaşık 3 milyon takipçisiyle zirvede yer alıyor. KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmada Galatasaray'ı izleyen Fenerbahçe'nin üç sosyal paylaşım sitesinde toplam 17 milyon takipçisi var.
BEŞİKTAŞ 3. SIRADA Beşiktaş da sosyal medyadaki toplam 9 milyon takipçi sayısıyla üçüncü durumda yer alıyor. İspanyol devleri Barcelonave Real Madrid son iki yılda toplam takipçi sayısına 65 milyondan fazla kişiyi ekledi.
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