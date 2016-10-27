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Fener’e fark attılar

3 sosyal paylaşım sitesinde 23 milyon takipçisi olan ’ı 17 milyonla Fenerbahçe, 9 milyonla da Beşiktaş takip ediyor.

Fener’e fark attılar
Spordaki rekabet internete de sıçradı. da kıran kırana takipçi rekabetine giren arasında Galatasaray Türkiye'nin en çok takip edilen kulübü oldu. , Facebook'ta 13 milyonu aşkın, Twitter'da 7 milyona yaklaşan ve İnstagram'daki yaklaşık 3 milyon takipçisiyle zirvede yer alıyor. KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmada Galatasaray'ı izleyen Fenerbahçe'nin üç sosyal paylaşım sitesinde toplam 17 milyon takipçisi var.

BEŞİKTAŞ 3. SIRADA
Beşiktaş da sosyal medyadaki toplam 9 milyon takipçi sayısıyla üçüncü durumda yer alıyor. İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid son iki yılda toplam takipçi sayısına 65 milyondan fazla kişiyi ekledi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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