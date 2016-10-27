Fatma Yılmaz’a son görev

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz toprağa verildi. İstanbul Şakirin Camii'ndeki cenaze namazına Aziz Yıldırım ve yöneticierin yanı sıra Trabzonsor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile eski G.Saray yöneticisi Ergun Gürsoy da katıldı.