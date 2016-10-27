Bugsaş’ı 3 golle geçen Sivas gruba kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda TFF 1'inci Lig temsilcisi Sivasspor sahasında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Bugsaşspor'u 3-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 2-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle kapandı. Ev sahibi Sivasspor'un gollerini 29. dakikada Kerim, 39. dakikada Hakan ve 65. dakikada Hasan Kabze atarken, konuk Bugsaş'ın sayıları 1. dakikada Arif ve 81. dakikada Raşit'ten geldi.
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