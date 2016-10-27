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Borcumuz 1.2 milyar lira

Borcumuz 1.2 milyar lira
Beşiktaş' ta Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Berk Hacıgüzeller borç polemiğine açıklık getirdi. Hacıgüzeller, "Dünyanın bir numaralı bağımsız denetleme şirketi tarafından denetleniyoruz. Kulübün borcu 1 milyar 257 milyon, 761 bin 838 TL. Divan Kurulu hesaplarda hata yaptı" dedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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