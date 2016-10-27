Borcumuz 1.2 milyar lira

Beşiktaş' ta Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Berk Hacıgüzeller borç polemiğine açıklık getirdi. Hacıgüzeller, "Dünyanın bir numaralı bağımsız denetleme şirketi tarafından denetleniyoruz. Kulübün borcu 1 milyar 257 milyon, 761 bin 838 TL. Divan Kurulu hesaplarda hata yaptı" dedi.