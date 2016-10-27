Aynı mücadeleyi isterim

Fenerbahçe'de Atiker Konyasporgalibiyeti moralleri yerine getirirken, teknikdirektör Dick Advocaat, Sarı-Lacivertlifutbolculardan bundan sonra da aynı mücadeleanlayışı ile devam etmelerini istedi.Hollandalı çalıştırıcının, özellikle Konya'daoyuncuların gösterdiği kenetlenme ve kazanmaarzularından etkilendiği öğrenildi. ManchesterUnited maçı dönüşü futbolcularınkendi aralarında yaptığı toplantının ardındansaha içinde yaşanan bu değişimi takdirlekarşılayan Advocaat'ın, kaptan VolkanDemirel'e bu konuda teşek- kürettiği belirlendi. Hollandalıteknik adam, futbolcularındanKarabükmaçına konsantre olmalarınıda istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.