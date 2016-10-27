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Aynı mücadeleyi isterim

Fenerbahçe’nin Konya’daki mücadelesi Advocaat’ın takdirini kazandı. Hollandalı teknik adam, “Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadele ve ruhu isterim” dedi.

Aynı mücadeleyi isterim
Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor galibiyeti moralleri yerine getirirken, teknik direktör Dick Advocaat, Sarı-Lacivertli futbolculardan bundan sonra da aynı mücadele anlayışı ile devam etmelerini istedi. Hollandalı çalıştırıcının, özellikle Konya'da oyuncuların gösterdiği kenetlenme ve kazanma arzularından etkilendiği öğrenildi. Manchester United maçı dönüşü futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantının ardından saha içinde yaşanan bu değişimi takdirle karşılayan Advocaat'ın, kaptan Volkan Demirel'e bu konuda teşek- kür ettiği belirlendi. Hollandalı teknik adam, futbolcularından Karabük maçına konsantre olmalarını da istedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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