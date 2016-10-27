Artık basketbolun patronu Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Tek aday olarak gerçekleşen seçimde Hidayet Türkoğlu, 113 oyla yeni başkan seçildi. 183 delegesi bulunan federasyonun olağan genel kurulunda 143 oy kullanıldı. Oyların 30'u geçersiz sayılırken 113'ü Hidayet Türkoğlu'nun lehine sonuçlandı.



DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER

Türkoğlu, elde edilen bu sonuçla TBF'nin 4 yıllığına başkanı oldu. Genel kurulda üyelere hitap eden Türkoğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, amaçlarının Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek olduğunu söyledi. Türk basketbolunda iyi işler yapmak için çalışacaklarını belirten Türkoğlu, "Umarım camiamız için hayırlı olur. Amacımız basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek" dedi.

