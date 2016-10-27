Artık basketbolun patronu Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Olağan Genel Kurulu Ankara'dayapıldı. Tek aday olarak gerçekleşen seçimdeHidayet Türkoğlu, 113 oylayeni başkan seçildi. 183 delegesi bulunanfederasyonun olağan genel kurulunda143 oy kullanıldı. Oyların 30'ugeçersiz sayılırken 113'ü Hidayet Türkoğlu'nunlehine sonuçlandı.
DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER Türkoğlu, elde edilen bu sonuçla TBF'nin 4 yıllığına başkanı oldu. Genel kurulda üyelere hitap eden Türkoğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, amaçlarının Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek olduğunu söyledi. Türk basketbolunda iyi işler yapmak için çalışacaklarını belirten Türkoğlu, "Umarım camiamız için hayırlı olur. Amacımız basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek" dedi.
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