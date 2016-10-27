Aman sakata gelmeyin

Güneş dikkat çekti. BeşiktaşTeknik DirektörüG.Birliği'nin ardından,Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarıNapoli maçı öncesinde oyuncularınıtedbirli olmaları konusundauyardı. Zorlu periyotta her futbolcuyaihtiyaç duyduğunu, hem antrenmanlarınhem de maçların oldukçazorlu geçeceğini oyuncularına aktaranGüneş, "Konsantrasyonunuzukaybetmeyin. Caner Erkin'in yaşadığısakatlıktan sonra daha dikkatliolmalısınız" dedi. Fiziki olarak yorgunolan oyuncuların özellikle dahadikkatli olmalarını isteyen Güneş," Girilen ikili mücadelelerdetemkinli olmalısınız. Sakatlığazemin hazırlayacak her türlü durumdanuzak durun. Özel hayatınıza,dinlenme ve beslenmenizedikkat edin" diye konuştu.
G.BİRLİĞİ ÇOK İYİ OYNAYAN BİR TAKIM Gençlerbirliği ile oynayacakları maça da değinen ŞenolGüneş, "Ligde arka arkaya aldığımız 3 galibiyetin ardından Gençlerbirliği ile deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Rakibimiz bu ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri. Bu nedenle her şeyinizi ortaya koymalısınız. Napoli maçı öncesi bir üzüntü yaşamamalıyız. Ankara'dan çıkaracağımız 3 puan Napoli maçı için de bize büyük moral verecektir. Herkes canını dişine takarak mücadele etsin" dedi.
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