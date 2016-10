Aman sakata gelmeyin

Güneş dikkat çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü G.Birliği'nin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Napoli maçı öncesinde oyuncularını tedbirli olmaları konusunda uyardı. Zorlu periyotta her futbolcuya ihtiyaç duyduğunu, hem antrenmanların hem de maçların oldukça zorlu geçeceğini oyuncularına aktaran Güneş, "Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Caner Erkin'in yaşadığı sakatlıktan sonra daha dikkatli olmalısınız" dedi. Fiziki olarak yorgun olan oyuncuların özellikle daha dikkatli olmalarını isteyen Güneş, " Girilen ikili mücadelelerde temkinli olmalısınız. Sakatlığa zemin hazırlayacak her türlü durumdan uzak durun. Özel hayatınıza, dinlenme ve beslenmenize dikkat edin" diye konuştu.



G.BİRLİĞİ ÇOK İYİ OYNAYAN BİR TAKIM

Gençlerbirliği ile oynayacakları maça da değinen Şenol Güneş, "Ligde arka arkaya aldığımız 3 galibiyetin ardından Gençlerbirliği ile deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Rakibimiz bu ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri. Bu nedenle her şeyinizi ortaya koymalısınız. Napoli maçı öncesi bir üzüntü yaşamamalıyız. Ankara'dan çıkaracağımız 3 puan Napoli maçı için de bize büyük moral verecektir. Herkes canını dişine takarak mücadele etsin" dedi.