Almanya’nın konuştugu Türk

Türk teknik direktör İsmail Atalan'ın çalıştırdığı Almanya Üçüncü Ligi takımlarından Sportfreunde Lotte, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in ardından Bayer Leverkusen'i kupanın dışına itti. Almanya Federasyon Kupası'nın ikinci tur maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda İsmail Atalan'ın çalıştırdığı Sportfreunde Lotte takımına konuk oldu. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları sonucunda Atalan'ın çalıştırdığı Sportfreunde Lotte, Leverkusen'e 4-3 üstünlük sağlayarak bir üst tura çıktı. Bayer Leverkusen'in kalesini Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Ramazan Özcan korurken, Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ise karşılaşmada forma giymedi.



BUNDESLIGA 2'NİN YAKIN TAKİBİNDE!

Henüz 36 yaşında olan İsmail Atalan, Almanya bölgesel lig takımlarından Gievenbeck ve Davensberg formasını giydikten sonra 2012 yılında kariyerini noktaladı. Kısa süre sonra SC Roland takımında teknik adamlığa başlayan genç hoca, 1 Ocak 2015'ten bu yana SF Lotte'de görev yapıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Atalan'ı Bundesliga 2'den birçok takımın istediği öğrenildi. Atalan'a Alman basını da büyük ilgi gösteriyor.