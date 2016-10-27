A.efes & Daçka’nın Avrupa derbisi

Euro Lig'de bugün Türk derbisi oynanacak. D.Doğuş ile Anadolu Efes gruplarında 4. maçlarına çıkacak. 3. maçlar sonunda 2 galibiyeti bulunan D.Doğuş ile hiç galibiyeti olmayan Anadolu Efes'in Wokswagen Arena'daki mücadelesi 20.15'te başlayacak.



BAYANLARDA 3 MAÇ VAR

Euro Lig Kadınlar'da A Grubu'nda F.Bahçe 21.30'da Schio ile deplasmanda karşılaşırken B Grubu'nda Hatay 19.00'da Nadezhda'yı konuk edecek. Euro Cup'ta Yakın Doğu, Olympiacos'la saat 18.00'de karşılaşacak.