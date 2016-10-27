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A.efes & Daçka’nın Avrupa derbisi

Euro Lig’de Türk derbisinde D. Doğuş ile 4. maçlarında saat 20.15’te kozlarını paylaşacak

A.efes & Daçka’nın Avrupa derbisi
Euro Lig'de bugün Türk derbisi oynanacak. D.Doğuş ile Anadolu Efes gruplarında 4. maçlarına çıkacak. 3. maçlar sonunda 2 galibiyeti bulunan D.Doğuş ile hiç galibiyeti olmayan Anadolu Efes'in Wokswagen Arena'daki mücadelesi 20.15'te başlayacak.

BAYANLARDA 3 MAÇ VAR
Euro Lig Kadınlar'da A Grubu'nda F.Bahçe 21.30'da Schio ile deplasmanda karşılaşırken B Grubu'nda Hatay 19.00'da Nadezhda'yı konuk edecek. Euro Cup'ta Yakın Doğu, Olympiacos'la saat 18.00'de karşılaşacak.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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