A.efes & Daçka’nın Avrupa derbisi

Euro Lig'de bugün Türk derbisi oynanacak. D.Doğuş ile Anadolu Efes gruplarında 4. maçlarına çıkacak. 3. maçlar sonunda 2 galibiyeti bulunan D.Doğuş ile hiç galibiyeti olmayan Anadolu Efes'in WokswagenArena'daki mücadelesi 20.15'te başlayacak.
BAYANLARDA 3 MAÇ VAR Euro Lig Kadınlar'da A Grubu'nda F.Bahçe 21.30'da Schio ile deplasmanda karşılaşırken B Grubu'nda Hatay 19.00'da Nadezhda'yı konuk edecek. Euro Cup'ta Yakın Doğu, Olympiacos'la saat 18.00'de karşılaşacak.
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