Yusuf: Havaya girmek için hiçbir neden yok!

Galatasaraygalibiyeti Bordo-Mavilicamiada büyüksevince neden olurkenTrabzonsporlufutbolcular ayaklarınınyere basmalarıgerektiği fikrindebirleşiyorlar. Takımınyıldız isimleridenYusuf Erdoğan,Galatasaray galibiyetinçok fazla büyütülmemesigerektiğinibelirterek şu ifadelerikullandı: "Galatasaray'ıyenmemizanormal bir şey deeğil.Normal olmayanşimdiye kadaraldığımız sonuçlardı.Biz iyi bir takımız.Bir galibiyetlehavaya girmeye degerek yok. Ayaklarımızyere basmalı.Katmemiz gerekençok yol var. Uzunsoluklu mücadeleetmemiz gerek.Günlük mutluluklarbize zarar verir."
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