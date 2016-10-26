  1. Galatasaray&Trabzonspor PFDK’ya sevkedildi
  2. Trabzon’da karar anı

Yusuf: Havaya girmek için hiçbir neden yok!

Yusuf Erdoğan, “Galatasaray’ı yenmemiz anormal değil. Havaya girmeye de gerek yok” dedi

Yusuf: Havaya girmek için hiçbir neden yok!
Galatasaray galibiyeti Bordo-Mavili camiada büyük sevince neden olurken Trabzonsporlu futbolcular ayaklarının yere basmaları gerektiği fikrinde birleşiyorlar. Takımın yıldız isimleriden Yusuf Erdoğan, Galatasaray galibiyetin çok fazla büyütülmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ı yenmemiz anormal bir şey deeğil. Normal olmayan şimdiye kadar aldığımız sonuçlardı. Biz iyi bir takımız. Bir galibiyetle havaya girmeye de gerek yok. Ayaklarımız yere basmalı. Katmemiz gereken çok yol var. Uzun soluklu mücadele etmemiz gerek. Günlük mutluluklar bize zarar verir."
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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