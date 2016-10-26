Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta sonu Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından eski yönetici Ali Koç'un "İlk seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağım" şeklindeki sözleri Sarı-Lacivertli camiaya hareket getirdi. Ali Koç'un bu açıklamasına Yıldırım'ın "Hayırlı olsun" dediği öğrenildi. Yıldırım, ısrarla seçim için yargıtay kararıyla Fenerbahçe'nin tamamen aklanmasını beklediğini yineliyor. Ancak son konuşmasında "Böyle yaparlarsa yine aday olurum" diyerek yeniden adaylık için açık kapı da bırakmıştı. Ancak Fenerbahçe camiasında seçim için yargıtay kararını beklenmesine gerek olmadığı bu durumun belirsizlikten başka bir işe yaramadığı şeklinde bir görüş hakim!
ALİ ŞEN: DÜNYA ŞAMPİYONU BİLE OLABİLİRİZ
F.Bahçeliler yeni başkanını seçerek uzun soluklu bir istikrardan yana. Koç ise 1907 üyelerine "Seçim çığırtkanlığı yapmıyoruz. Seçim ne zaman olursa o zaman adayım. TV'dekilere malzeme vermeyelim" dedi. Koç'a daha önce destek veren Ali Şen, bir açıklama daha yaptı. Ali Şen, "Ali Koç'un başkanlığı sırasında F.Bahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur. Hatta Dünya şampiyonu da olabilir. Ali Koç'un böyle bir kapasitesi var. Kulübü daha iyi duruma getirir" dedi.
YENİDEN ADAY OLACAK MI
Seçim için yargıtay kararını beklediğini her frsatta dile getiren Başkan Aziz Yıldırım, son Divan Kurul'nda yeniden aday olmanın sinyallerini vermişti.
FENERBAHÇE HİSSELERİ ARTTI
F.Bahçe'de Ali Koç'un başkanlığa adaylığını açıklaması sonrasında sarı-lacivertli kulübün borsada hisseleri arttı. Fenerbahçe hisseleri açılışta yüzde 5.5 yükselirken, işlem hacmi 7'ye katlandı. F.Bahçe'nin piyası değeri 1milyar 129 milyon liraya ulaştı.
Yıldırım’a kongre baskısı
Yıldırım’a muhalifler, “Seçim için yargıtay kararını beklemeye gerek yok. Bu durum belirsizlikten başka bir şeye yaramıyor” diye seçim çağrısı yaptı. Ali Koç ise 1907 üyelerine "Seçim çığırtkanlığı yapmıyoruz. Ne zaman olursa adayım" dedi. Yıldırım'ın Koç'a "Kararın hayırlı olsun" dediği belirlendi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta sonu Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından eski yönetici Ali Koç'un "İlk seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağım" şeklindeki sözleri Sarı-Lacivertli camiaya hareket getirdi. Ali Koç'un bu açıklamasına Yıldırım'ın "Hayırlı olsun" dediği öğrenildi. Yıldırım, ısrarla seçim için yargıtay kararıyla Fenerbahçe'nin tamamen aklanmasını beklediğini yineliyor. Ancak son konuşmasında "Böyle yaparlarsa yine aday olurum" diyerek yeniden adaylık için açık kapı da bırakmıştı. Ancak Fenerbahçe camiasında seçim için yargıtay kararını beklenmesine gerek olmadığı bu durumun belirsizlikten başka bir işe yaramadığı şeklinde bir görüş hakim!
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Gazete
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