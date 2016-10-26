Tüm yollar Töre’ye çıkıyor

GÖKHAN DA DÖNMEK İSTİYOR
Daha önceki mücadelelerde sol açık pozisyonunda değerlendirilen Adriano'nun sol beke geçmesiyle sol açık pozisyonunda yaşanan açığın, sezon başında İngiliz kulübü West Ham'a kiralanan ancak bekleneni veremeyen Gökhan Töre ile telafi edilmesi hedefleniyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen Gökhan'ın devre arasında Beşiktaş'a dönmek istediği ve bunun için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.
ÜCRETİN YARISI ÖDENECEK
Gökhan'ın transferi gerçekleşmemesi durumunda ise Adriano'nun alternatifi Tosic olacak. Fakat Tosic'in defansın göbeğinde Marcelo ile birlikte müthiş başaralı bir performans sergilemesi nedeniyle Şenol Güneş'in bu ikiliyi bozmayı düşünmediği, Beck'i defansın solunda oynatmayı planladığı ifade edildi. Gökhan Töre'nin ara transferde geri dönmesi durumunda, 2.5 milyon sterlin olan senelik ücretinin yarısının ödenmek zorunda kalınması düşündürüyor.
HOCAM BANA ŞANS VERİRSE SOLDA DA OYNARIM
Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Beck, Caner'in sakatlığına çok üzüldüklerini ifade etti. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hocam bana şans verirse solda da oynarım. Geçen sezon birkaç maçta solda oynadım. Bu tamamen hocamın seçimi. Ben Almanya'da da bazı maçlarda sol bek olarak görev yaptım. İyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
GÖKHAN TÖRE GÜN SAYIYOR
West Ham'da istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönmek için gün saydığı öğrenildi. West Ham'da Biliç'in oynatmasına rağmen yönetimin göndermeyi planladığı Gökhan için yönetim önümüzdeki günlerde yine harekete geçecek. Bu transferi Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği öğrenildi.
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