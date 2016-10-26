Trabzon’da karar anı

Trabzonspor devre arasında yapılacak transferler için kolları şimdiden sıvadı. Başkan Muharrem Usta, Teknik Direktör Ersun Yanal ve Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın son bir kez durum değerlendirmesi yaptıktan sonra transfer çalışmalarına son şeklini vermesi bekleniyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Başkan Muharrem Usta'yla yaptığı ilk görüşmede savunmanın sağına ve sağ kanada oyuncu istediği ortaya çıktı. Diğer mevkiler için alternatif listelerin gözden geçirildiği gelen bilgiler arasında. Galatasaray galibiyeti sonrası oluşan havayı bozmak istemeyen Başkan Muharrem Usta'nın kulübün bütçesi doğrultusunda en akılcıl isimleri kadroya katmak istediği ve çalışmalarını hızlandırdığı gelen bilgiler arasında.



SCOUT EKİBİNİN LİSTESİ DE İNCELENDİ

Ersun Yanal ve Muharrem Usta'nın scout ekibinin hazırladığı listeyi de incelediği ve oyuncuların tek tek masaya yatırıldığı belirlendi. Bordo-Mavililer'in kale hariç her bölgeye transfer yapma ihtimalinin olduğu ancak önceliğin sağ bek ve sağ kanat olduğu öğrenildi. Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal'ın şimdilik gönderilecek isimleri görüşmediği bunun için ilk yarının sonuna kadar bekleneceği ve futbolcuların performansına göre kadar verileceği ileri sürüldü.