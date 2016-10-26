TBF başkanlığına Türkoğlu seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Hidayet Türkoğlu, başkanlığa seçildi.

Federasyonun olağan genel kurulunda 143 oy kullanıldı. Oyların 30'u geçersiz sayılırken, geçerli 113 oyun tamamını alan Türkoğlu, başkanlık koltuğuna oturdu.

Türkoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki TBF Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

Ali Aslan, Arda Ermut, Kemal Akar, Ülkan Delikan, Yılmaz Argüden, Özden Pelister, Methi Bengisu, Mert Çetinkaya, Emre Hüseyin Soyuer, Hüseyin Beşok, Dinçer Çetintaş, Yahya Üstün, Güçlü Gökozan, Mehmet Fatih Öztürk.