G.Saray Teknik Direktörü Riekerink maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Onların da performansından çok memnunum. Bu tip maçlarda motivasyon eksikliği olabilirdi ama olmadı. Çok motive olan, hırslı bir takım vardı. Oynamayan arkadaşların gösterdiği pozitif performansla her geçen hafta ilk 18'e girmek zorlaşacaktır" dedi.



SERDAR AZİZ'İ ÖVDÜ

Hollandalı hoca, "Serdar, uzun bir sakatlıktan döndü. Bu süreçte inanılmaz mücadele etti ve çalıştı. Bugün çok iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.