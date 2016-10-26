  1. Serdar Aziz ilk kez

: İşim şimdi çok daha zor

Hollandalı hoca, “Oynamayan arkadaşların gösterdiği pozitif performansla her geçen hafta ilk 18’e girmek zorlaşacaktır . Benim için ilk 11’i belirlemek daha zor olacaktır” diye konuştu

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Onların da performansından çok memnunum. Bu tip maçlarda motivasyon eksikliği olabilirdi ama olmadı. Çok motive olan, hırslı bir takım vardı. Oynamayan arkadaşların gösterdiği pozitif performansla her geçen hafta ilk 18'e girmek zorlaşacaktır" dedi.

SERDAR AZİZ'İ ÖVDÜ
Hollandalı hoca, "Serdar, uzun bir sakatlıktan döndü. Bu süreçte inanılmaz mücadele etti ve çalıştı. Bugün çok iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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