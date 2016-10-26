G.Saray Teknik Direktörü Riekerinkmaçtan sonra yaptığı açıklamada,"Oynamayan arkadaşlarımızvardı. Onların da performansındançok memnunum. Bu tip maçlardamotivasyon eksikliği olabilirdi amaolmadı. Çok motive olan, hırslı birtakım vardı. Oynamayan arkadaşlarıngösterdiği pozitif performanslaher geçen hafta ilk 18'e girmek zorlaşacaktır"dedi.
SERDAR AZİZ'İ ÖVDÜ
Hollandalı hoca, "Serdar, uzun bir sakatlıktan döndü. Bu süreçte inanılmaz mücadele etti ve çalıştı. Bugün çok iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.
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