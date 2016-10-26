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Off Road’da hancı şampiyon oldu

, ilk kadın Off-Road şampiyonu olarak bir tarih

Off Road’da hancı şampiyon oldu
Okan Üniversitesi öğrencisi İlayda Hancı, 2016 Türkiye Off-Road Türkiye Şampiyonası'nda sezonu sınıf 1 kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca yarışan tek kadın off-road sporcusu olan Hancı, "Daha önceki yıllarda kadınlar hep erkeklere rakip oldu ama şampiyonluğu ilk kazanan kadın pilot olmayı ben başardım" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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