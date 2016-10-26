Off Road’da hancı şampiyon oldu

Okan Üniversitesi öğrencisi İlayda Hancı, 2016 Türkiye Off-Road Türkiye Şampiyonası'nda sezonu sınıf 1 kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca yarışan tek kadın off-road sporcusu olan Hancı, "Daha önceki yıllarda kadınlar hep erkeklere rakip oldu ama şampiyonluğu ilk kazanan kadın pilot olmayı ben başardım" dedi.