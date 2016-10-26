Mehmet Topal & Josef için en iyisi 4-2-3-1!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunuda Pereira'nın uyguladığı 3-5-2, ardından Advocaat'ın gelmesiyle geçilen 4-3-3 sistemi Mehmet Topal ve Josef de Souza'ya fazla yaramamıştı. Ancak Konya deplasmanında uygulanan 4-2-3-1 sistemi hem Mehmet Topal'ı hem de Brezilyalı futbolcuyu rahatlattı. Bu sistemde özelliklerini daha iyi ortaya koyan ikili özellikle savunma görevlerini tam olarak yerine getirdiler. Önünüzdeki haftalarda 4-2-3-1 sisteminin devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Ancak bu sistemde hatlar arasındaki kopukluğun en aza indirgenmesi bu sistemin artısı olarak ön plana çıkıyor.