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Liderliği almak istiyoruz

Liderliği almak istiyoruz
Antalyaspor maçında attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli payı olan Talisca, Lance gazetesine konuştu. Brezilyalı oyuncu, "İki gol atıp, zafer için takımıma yardımcı olduğum için şükürler olsun. En kısa zamanda liderliği almak ve sonuna kadar lider olarak gitmek istiyoruz" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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