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İsmail Köybaşı ilaç gibi geldi!

Orta sahanın solunda oynayan İsmail Köybaşı, takımın savunmasına ekstra güç kattı

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında yuguladığı 4-2-3-1 sisteminde orta alanın solunda Hasan Ali Kaldırım'ın önünde forma giyen İsmail Köybaşı, bu bölgede sırıtmadı. Özellikle takımın savunma gücüne ekstra katkı yaparken, özeellikle zorluk değeri yüksek maçlarda bu şekimde kullanılabileceğini gösterdi.

MESAJI VERDİ...
İsmail Köybaşı'nın bu performansı Moussa Sow ve Volkan Şen için ise önemli bir mesaj oldu.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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