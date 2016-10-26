İsmail Köybaşı ilaç gibi geldi!

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında yuguladığı 4-2-3-1 sisteminde orta alanın solunda HasanAli Kaldırım'ın önünde forma giyen İsmailKöybaşı, bu bölgede sırıtmadı. Özellikle takımın savunma gücüne ekstra katkı yaparken, özeellikle zorluk değeri yüksek maçlarda bu şekimde kullanılabileceğini gösterdi.
MESAJI VERDİ... İsmail Köybaşı'nın bu performansı Moussa Sow ve Volkan Şen için ise önemli bir mesaj oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.