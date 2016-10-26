Gençler tek attı gruba kaldı

Ziraat Türkiye Kupası3. tur maçında Spor TotoSüper Lig takımı Gençlerbirliğideplasmanda, Spor Toto 2.Lig ekibi Pendikspor'u 1-0 mağlupetti. Başkent ekibi bu galibiyetleTürkiye Kupası'nda gruplarayükselmeyi başardı.
HAKEM 'PENALTI' DEDİ
19. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Konuk ekibin Khalili ile sağ kanattan kullandığı kornerde top ceza sahası içinde Pendikspor'dan Cemil Vatansever'in eline çarptı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Khalili, topu ve kaleci Mehmet Cinpir'i ayrı köşelere göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
PENDİK ÇABALADI AMA...
İlk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi Pendik ikinci devrede beraberlik golü için bastırsa da karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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