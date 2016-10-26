Gençler tek attı gruba kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği deplasmanda, Spor Toto 2. Lig ekibi Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda gruplara yükselmeyi başardı.



HAKEM 'PENALTI' DEDİ

19. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Konuk ekibin Khalili ile sağ kanattan kullandığı kornerde top ceza sahası içinde Pendikspor'dan Cemil Vatansever'in eline çarptı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Khalili, topu ve kaleci Mehmet Cinpir'i ayrı köşelere göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.



PENDİK ÇABALADI AMA...

İlk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi Pendik ikinci devrede beraberlik golü için bastırsa da karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.