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Galatasaray&Trabzonspor ’ya sevkedildi

2 kulüp saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle ’lık oldu

Galatasaray&Trabzonspor PFDK’ya sevkedildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasın da oynanan mücadeleler sonrasında sevkleri açıkladı. Galatasaray ve Trabzonspor saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'lık oldu. Bu arada Süper Lig ekiplerinden Konya ile Kardemir Karabükspor da yine çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen diğer kulüpler oldu.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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