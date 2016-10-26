Galatasaray&Trabzonspor PFDK’ya sevkedildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasın da oynanan mücadeleler sonrasında sevkleri açıkladı. Galatasaray ve Trabzonspor saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'lık oldu. Bu arada Süper Lig ekiplerinden Konya ile Kardemir Karabükspor da yine çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen diğer kulüpler oldu.